Con protagonisti lo stesso The Weeknd, la star di Mercoledì Jenna Ortega, e la star di Saltburn Barry Keoghan, Hurry Up Tomorrow seguir le vicende di musicista tormentato dall’insonnia che viene trascinato in un’odissea con una donna sconosciuta che inizia a distruggere tutto ciò che contraddistingue la sua esistenza. Nel cast anche Gabby Barrett e Charli D’Amelio.