Bring Her Back non è l'atteso sequel di Talk to Me, ma un altro progetto dei fratelli Philippou. La storia, al momento estremamente sintetica, è la seguente: un fratello e una sorella scoprono un terrificante rito nella casa isolata della loro madre adottiva". Dal trailer, e dal titolo, si capisce che la trama ha a che fare col riportare in vita i morti, con tutte le conseguenze nefaste del caso. Nel cast, oltre a Sally Hawkins, ci sono Billy Barratt, Sora Wong, Jonah Wren Phillips e Sally-Anne Upton.