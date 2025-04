Il film esplorerà i 50esimi Hunger Games, noti anche come Seconda Edizione della Memoria e il tormentato passato del mentore di Katniss e Peeta. La produzione è nelle fasi iniziali: il primo assaggio di Sunrise on the Reaping arriva dunque sotto forma della rivelazione del logo del film e nasconde tanti easter egg. Nel teaser, si intravede un’arena infuocata con un vulcano in eruzione, uno degli elementi chiave nei giochi di Haymitch. La lava che scorre si trasforma in un serpente, richiamando i simboli già visti in La Ballata dell'Usignolo e del Serpente, il prequel su Coriolanus Snow (sebbene una certa star sia delusa dalla sua esclusione in Sunrise on the Reaping). Il serpente e l'uccello, a loro volta, si intrecciano per formare il design del percussore in selce che Haymitch porta come collana nel romanzo di Suzanne Collins, un gioiello realizzato per lui dalla sua ragazza Lenore Dove, che ha legami proprio con Lucy Gray Baird.