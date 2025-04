Disponibile ​il teaser trailer italiano di Five Nights at Freddy’s 2 che offre un’anteprima del sequel del film horror basato sulla popolare serie di videogiochi creata da Scott Cawthon. Il film, diretto da Emma Tammi, vede il ritorno di Josh Hutcherson nel ruolo di Mike Schmidt, Elizabeth Lail come Vanessa Shelly, Piper Rubio nei panni di Abby Schmidt e Matthew Lillard nel ruolo di William Afton.