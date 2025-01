Eddie (Skarsgård) entra in un SUV di lusso per tentare un furto, ma si ritrova vittima di una trappola mortale creata da William (Hopkins), un vigilante che impone la sua personale e contorta idea di giustizia. Senza alcuna possibilità di fuga, Eddie dovrà lottare per la sopravvivenza in una situazione in cui scappare è un’illusione, sopravvivere è un incubo e la giustizia si muove a tutta velocità.