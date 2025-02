In questo thriller avvincente e dal ritmo incalzante, Nicole Kidman è la meticolosa Nancy Vandergroot, insegnante e casalinga dalla vita apparentemente perfetta con il marito, stimato pilastro della comunità (Matthew Macfadyen) e il figlio (Jude Hill) nell'idilliaca Holland, Michigan - città dei tulipani - che precipita in una spirale di eventi oscuri. Nancy e il suo affabile collega (Gael García Bernal) iniziano a nutrire sospetti su un segreto, e finiranno per scoprire che nulla nelle loro vite è come sembra.