L'amato orso cittadino britannico scopre che la sua amata zia Lucy è scomparsa dalla Casa per orsi in pensione in Perù. Paddington non ha altra scelta che dirigersi verso la natura selvaggia con la famiglia Brown per cercarla, l'unico indizio sulla sua ubicazione è un punto segnato su una mappa enigmatica. Determinato a risolvere il mistero, Paddington intraprende un'emozionante ricerca attraverso le foreste pluviali dell'Amazzonia per trovare sua zia... e potrebbe anche scoprire uno dei tesori più leggendari del mondo.