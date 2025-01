Basato sul racconto di Stephen King e prodotto da James Wan (The Conjuring, Saw), The Monkey è la nuova, terrificante opera firmata da Osgood Perkins (Longlegs), qui in veste di sceneggiatore e regista. Quando due fratelli gemelli trovano una misteriosa scimmietta a molla, una serie di morti inspiegabili distrugge la loro famiglia. Venticinque anni dopo, il giocattolo maledetto riappare, dando inizio a una nuova scia di sangue e costringendo i due fratelli, ormai separati, a fare i conti con il loro oscuro passato. The Monkey arriverà il 20 marzo 2025 nei cinema italiani, distribuito da Eagle Pictures.