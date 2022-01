In uscita il 22 aprile 2022 negli Usa, “The Northman” è il nuovo film del regista Robert Eggers. Ambientata in Islanda nel X secolo, al cast prendono parte Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe e Björk. Al centro della pellicola ci saranno le vicende di un giovane principe vichingo, in viaggio alla ricerca di vendetta.