Il cult natalizio per antonomasia torna al cinema: Una poltrona per due di John Landis arriva come evento speciale solo il 9, 10 e 11 dicembre grazie ad Adler Entertainment. A oltre 40 anni dal suo debutto sul grande schermo, l’esilarante commedia con protagonisti Eddie Murphy e Dan Aykroyd vi dà appuntamento al cinema in un’imperdibile versione restaurata in 4K. Dopo i successi di Animal House, The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra, nel 1983 Landis dirige una commedia rocambolesca ispirandosi all’opera di Mark Twain e al cinema di Frank Capra. Al centro della vicenda un imbroglione squattrinato (Eddie Murphy) che prende il posto di un borioso investitore (Dan Aykroyd), uno scambio di persona ordito per scommessa da due fratelli milionari (Don Ameche e Ralph Bellamy) annoiati e senza scrupoli.