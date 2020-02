Nespoli, nello spazio diventi anima pura

Questa sensazione, quest'effetto che ti fa la mancanza della Forza di gravità, non percepire la forza di gravità. Quest’effetto che piano piano ti porta a diventare extraterrestre. Poi di colpo, invece, sparisce e ti ritrovi con un corpo, che è la cosa, secondo me, bella nello spazio è che non hai più la gravità che ti ricorda di avere un corpo. Io qui so che son seduto, ho le braccia, ho i vestiti addosso, ho i capelli. Invece lì tutto questo non c'è. E ci sono dei momenti dove veramente ti senti leggero e addirittura dei momenti dove ti sembra di essere anima pura. Cioè che la tua anima che sta guardando e non hai più un corpo, ed è una sensazione incredibile, veramente bella.