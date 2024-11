Alle porte di Roma una 12enne accoltella compagno di scuola

Lei accoltella a 12 anni il compagno di classe nel cortile della scuola. Succede a Santa Maria della Mole, frazione di Marino alle porte di Roma siamo nell'area dei Castelli Romani. Il ragazzo riporta lievi ferite a una mano e al petto e viene ricoverato in codice giallo all'ospedale Bambin Gesù di Roma. Secondo la prima ricostruzione degli investigatori la 12 enne avrebbe accusato il coetaneo di aver fatto la spia con la maestra raccontandole che lei aveva copiato durante un compito in classe. La tragedia viene sfiorata all'orario di inizio delle lezioni nel cortile antistante l'istituto Antonio Vivaldi di via Prati, la ragazzina ha con sé un coltello da cucina con il quale colpisce ripetutamente il coetaneo che tenta di difendersi. Nella confusione generale è proprio la 12 enne a dare l'allarme chiamando il 112 con il proprio smartphone e raccontando in lacrime ciò che ha appena fatto. I Carabinieri che hanno riaffidato la ragazzina ai genitori in quanto non imputabile hanno inviato rapporto alla Procura per i minorenni di Roma e cercheranno nelle prossime ore di accertare cosa effettivamente sia accaduto in classe e i dettagli sul clima che si vive nell'Istituto. Anche la vittima dell'aggressione potrebbe essere sentita in audizione protetta.