Italia in orbita, Urso: strategica l'intesa D-Orbit-Planetek

Questo accordo di collaborazione strategica, tra due imprese italiane che dimostra quanto importante sia diffuso nel territorio, l'ecosistema italiano nel settore spaziale. Che è composto sì di grandi attori, leader globali come Leonardo, Thales Alenia, Avio, ma anche di centinaia di piccole e medie imprese che stanno crescendo in 15 distretti industriali e nelle quattro Space Factory che abbiamo creato grazie alle risorse del PNRR. Per questo l'Italia oggi può candidarsi, con autorevolezza, a guidare e a indicare la strada dell'Europa nello spazio. .