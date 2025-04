I titoli di Sky TG24 del 13 aprile: edizione delle 19

Strage a Sumy, in Ucraina, oltre 30 morti in un attacco russo. Indignazione di tutta la comunità internazionale. "Attacco vile e orribile", il commento della Premier italiana Meloni. Il conflitto in Medio Oriente, bombardato un ospedale a Gaza. Secondo l'esercito israeliano, era un centro operativo di Hamas. I palestinesi parlano di crimine di guerra. Papa Francesco di nuovo a sorpresa in Piazza San Pietro per la Domenica delle Palme. Il Santo Padre nell'Angelus ha rinnovato il suo appello contro tutte le guerre. Dopo il Ministro Giorgetti anche Tajani conferma l'obiettivo del 2% del PIL per le spese riguardanti la Difesa. Attesa per il viaggio della Premier negli Stati Uniti per incontrare Trump. Pechino risponde al Presidente americano e chiede di cancellare completamente i dazi. Pronta la contro replica di Washington: l'esenzione per l'hi-tech è temporanea, presto misure sui semiconduttori. Agguato nel casertano, un 19enne ucciso con tre colpi d'arma da fuoco. Ritrovato cadavere dentro una sala giochi. Era incensurato, sul delitto indaga anche l'antimafia. Formula Uno, Piastri si aggiudica il Gran Premio del Bahrein davanti a Russell e Norris. Ferrari quarta e quinta. Moto GP, in corso su SKY la gara del Qatar. Serie A di calcio, l'Atalanta batte il Bologna e torna al terzo posto. Tensioni fuori all'Olimpico prima del derby della Capitale. Tennis, Musetti KO nella finale di Montecarlo. Ha vinto Alcaraz. .