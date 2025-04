I titoli di Sky Tg24 del 4 aprile, edizione delle 13

Prosegue anche oggi l'effetto dazi sui mercati, Borse europee in rosso, Piazza Affari sprofonda -7, asiatiche negative in scia con Wall Street che ieri ha bruciato 2 mila miliardi Trump tira dritto "Fidatevi di me"la Cina annuncia dazi del 34% e ricorso al WTO e l'Europa punta al negoziato, Meloni "No allarmismi, ragionare sulla deroga al patto di stabilità". Oggi in CDM il decreto legge che sostituisce il DDL Sicurezza terrà conto delle modifiche chieste dal Quirinale, le Opposizioni protestano e scendono in piazza. Oggi davanti al GIP, il 23 enne che ha confessato di aver uciso Ilaria Sula nell'auto non sono state trovate tracce di sangue, al vaglio la posizione dei genitori. A Messina, l'autopsia sul corpo di Sara Campanella, uccisa da un compagno di università, in un audio la ragazza gli dice "Lasciami in pace" da chiarire il ruolo della madre del killer. Una settimana fa il devastante terremoto che ha colpito il Myanmar, bilancio delle vittime che sale a oltre 3000 morti, l'ONU chiede di aumentare i finanziamenti. Decorso post operatorio positivo per Federica Brignone, operata dopo la caduta, era il momento più felice della mia vita. "Ora una nuova sfida" il commento della campionessa. Serie A stasera si torna in campo con l'anticipo Genoa-Udinese, Formula Uno Piastri domina le seconde libere, in Giappone, Hamilton quarto, domani terze libere e qualifiche. .