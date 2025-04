Processo Visibilia, riformulare accuse per Santanchè e altri

I capi di imputazione nel processo che vede imputata la ministra del Turismo Daniela Santanchè per false comunicazioni sociali, in uno dei filoni giudiziari legati alla gestione di Visibilia srl, vanno riscritti. È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano oggi, 15 aprile, nella prima udienza a carico della ministra e delle altre 16 persone coinvolte. La Procura dovrà riformulare le imputazioni relative al falso in bilancio, suddividendo le singole annualità e posizioni (in pratica, specificando chi ha fatto cosa) e indicando quale sia stato il deficit organizzativo di Visibilia srl in liquidazione, secondo una nuova pratica della giurisprudenza. I pm che indagano sul caso dovranno anche "produrre", e cioè inserire nel fascicolo del dibattimento, i bilanci della società. L’udienza è rinviata al 13 maggio.