I titoli di Sky TG24 del 15 aprile 2025, edizione ore 19

Sui dazi stiamo facendo la nostra parte, ora tocca agli Stati Uniti, così l'inviato europeo. Trump verso lo stop temporaneo alle tariffe auto, la Cina blocca le consegne di nuovi Boeing. Ucraina Zelenski torna a chiedere sistemi di difesa aerea, il segretario Nato Rutte parla di sostegno incrollabile. Washington firma la condanna del G7 sulla strage di Sumy. Guerra in Medio Oriente, secondo fonti di stampa Hamas avrebbe respinto la nuova proposta israeliana di un cessate il fuoco di sei settimane in cambio di un rilascio di ostaggi. Busto Arsizio, ventunenne nordafricano arrestato per aver picchiato e violentato una quattordicenne. A Padova arrestato un kosovaro, avrebbe abusato di una donna all'indomani dell'uscita dal carcere. La coppia di cittadini cinesi uccisa a Roma contro di loro sei colpi di pistola. Tra le ipotesi un regolamento di conti nel mondo della logistica del settore dell'abbigliamento. Le unioni civili sono discriminate rispetto al matrimonio. Così il Presidente Mattarella dopo la firma della proposta di legge per le vittime di eventi derivanti da cedimenti di infrastrutture. Su Sky TG24 torna Overview sguardo sui tempi che corrono, oggi l'approfondimento sugli affitti brevi tra benefici e problematiche per le città. Champions da stasera su Sky, il ritorno dei quarti di finale con Dortmund-Barcellona e Aston Villa-Paris Saint Germain domani Inter-Bayern e Real Madrid-Arsenal. .