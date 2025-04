Affitti brevi: un fenomeno che riguarda tutti

Torna su Sky TG24 ‘Overview - sguardo sui tempi che corrono’. Il nuovo ciclo di approfondimenti in pillole del canale all news diretto da Giuseppe De Bellis in onda nelle principali edizioni del telegiornale, sul sito skytg24.it e sul canale Youtube della testata. Al centro di questa nuova puntata dal titolo “Città in affitto” condotta da Ambra Orengo, a cura di Andrea Dambrosio e Fabio Vitale, le piattaforme per gli affitti brevi che, entrate nelle nostre vite oltre 15 anni fa, hanno cambiato il turismo e le città. Agli impatti positivi, in termini di disponibilità e di ritorno economico, si affiancano però anche aspetti critici, come per esempio la crisi abitativa e il fenomeno dell’overtourism. La serie di approfondimenti, prodotta da Sky TG24 e realizzata da Tiwi, nei prossimi episodi continuerà ad affronterà i principali temi economici, sociali e di geopolitica al centro dell’attualità.