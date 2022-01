Covid, scuola al via tra assenze e dad

L'ultima comunicazione di un docente positivo al Liceo Bottoni di Milano è arrivata a mezzanotte, sono 11 in tutto da sostituire. All'ingresso la preside raccomanda l'uso corretto della mascherina, le FFP2 non sono arrivate, le ha acquistate la scuola, bisognava pensarci prima. "La soluzione non può essere certo quella: allora chiudiamo per 15 giorni. Dopo 15 giorni non è cambiato niente, fra 15 giorni sarà così. Non ci sono criticità al Liceo Volta di Milano ma i ragazzi positivi sono oltre 50. Nelle presidenze si continuano a studiare leggi e circolari, da settembre ad oggi è la terza volta che tutto cambia nella gestione dei casi Covid. Come si distinguerà tra chi è vaccinato e chi non lo è? "Noi veniamo autorizzati a conoscere lo stato vaccinale degli studenti. Chiederò ai ragazzi, alle famiglie se minorenni, chi intende farmi conoscere lo stato vaccinale me lo deve dimostrare, chi invece ritiene di non farmi conoscere lo stato vaccinale sarà trattato come non vaccinato". Anche al Liceo classico Tito Livio i docenti che mancano sono più di 10. Quali sono le criticità? "Le sostituzioni dei docenti assenti che sono 12 in questo caso da noi e, quindi, il fatto che può darsi che in alcune classi non si possano erogare le lezioni di tutte le ore, e poi la preoccupazione generale di tutti che il contagio non salga troppo al punto da chiudere classi". Molto diversa la situazione nelle scuole primarie: regole differenti e qualcuna inapplicabile. "Abbiamo un tasso di positività altissimo: gli alunni sono una cinquantina, mentre gli insegnanti 14". "Per noi avere 14 docenti assenti è veramente critico, perché questo implica 14 classi di alunni piccini, che quindi necessitano di sorveglianza costante, che non hanno il loro docente, e quindi dobbiamo cercare di coprirle con o docenti interni o docenti supplenti chiamati all'ultimo minuto. Io trovo estremamente complesso immaginare di garantire, nel caso di classe di scuola primaria con un alunno positivo, garantire la mensa con 2 metri di distanza tra un alunno e l'altro".