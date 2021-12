Al momento posso sicuramente dire che all'Arma dei Carabinieri di Ravanusa, così come all'amministrazione comunale ma anche alla società gestrice dell'impianto non sono state rappresentate queste queste fughe di gas quindi sarà uno degli elementi che dovremo approfondire anche perché l'impianto ha subìto una manutenzione ordinaria negli ultimi 5 giorni, una manutenzione che non ha evidenziato criticità.