13enne ucciso da auto pirata, individuato il conducente

00:01:29 min
|
1 ora fa

"Paghi la sua pena, per aver rovinato una famiglia e ucciso un tredicenne. Un figlio ha ucciso un figlio che non l'ha più." Ancora sotto shock, i familiari chiedono una pena esemplare per il presunto responsabile della morte del piccolo Stefano, travolto e ucciso a soli 13 anni da un'auto pirata, domenica sera nella piccola frazione di Tortima a Luisana del Conco, nel vicentino. La fuga del conducente è durata meno di 24 ore, un ventitreenne di Cartigliano, località distante una manciata di chilometri dal luogo dell'impatto. Al giovane automobilista risulta infatti intestata la Volkswagen Golf grigia, secondo i carabinieri, compatibile per marca, colore e danni riscontrati con quella coinvolta nel terribile incidente. Determinante per le ricerche uno specchietto retro visore recuperato dai militari durante i rilievi appartenenti all'auto pirata. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 di domenica, Stefano, insieme ad un amico, stava raggiungendo a piedi la vicina sagra paesana lungo una strada a tratti stretta e buia. Improvvisamente sono stati investiti da un'auto che sopraggiungeva le loro spalle. Violentissimo l'impatto, i ragazzi sono stati scaraventati a diversi metri di distanza. Il tredicenne è morto all'istante, il coetaneo, ha riportato ferite curabili in sette giorni. Per il conducente dell'auto, la sera di domenica accompagnato da un amico, sono scattati gli arresti domiciliari. La Procura di Vicenza indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. .

ERROR! T13090925ERROR! T13090925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 2 ore fa
pubblicità
Eredità Agnelli, messa alla prova per John ElkannEredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann
cronaca
Eredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann
00:01:09 min
| 2 ore fa
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint MaartenAereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten
cronaca
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten
00:04:47 min
| 3 ore fa
Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa tra loro due mortiMigranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa tra loro due morti
cronaca
Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa: 2 morti
00:01:29 min
| 3 ore fa
Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagneCarovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne
cronaca
Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne
00:01:36 min
| 4 ore fa
ERROR! T08090925ERROR! T08090925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB0909000ERROR! WEB0909000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 9 settembre
00:23:26 min
| 8 ore fa
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
cronaca
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
00:01:11 min
| 16 ore fa
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privataFunerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
| 19 ore fa
ERROR! Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 oreERROR! Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
cronaca
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
00:01:44 min
| 20 ore fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruoloAnno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
| 20 ore fa
ERROR! T19080925ERROR! T19080925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
ERROR! T13090925ERROR! T13090925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 2 ore fa
Eredità Agnelli, messa alla prova per John ElkannEredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann
cronaca
Eredità Agnelli, messa alla prova per John Elkann
00:01:09 min
| 2 ore fa
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint MaartenAereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten
cronaca
Aereo effettua un atterraggio di fortuna a Sint Maarten
00:04:47 min
| 3 ore fa
Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa tra loro due mortiMigranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa tra loro due morti
cronaca
Migranti, oltre 300 persone arrivate a Lampedusa: 2 morti
00:01:29 min
| 3 ore fa
Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagneCarovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne
cronaca
Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne
00:01:36 min
| 4 ore fa
ERROR! T08090925ERROR! T08090925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB0909000ERROR! WEB0909000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 9 settembre
00:23:26 min
| 8 ore fa
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
cronaca
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
00:01:11 min
| 16 ore fa
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privataFunerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
| 19 ore fa
ERROR! Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 oreERROR! Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
cronaca
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
00:01:44 min
| 20 ore fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruoloAnno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
| 20 ore fa
ERROR! T19080925ERROR! T19080925
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 20 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità