13enne ucciso da auto pirata, individuato il conducente

"Paghi la sua pena, per aver rovinato una famiglia e ucciso un tredicenne. Un figlio ha ucciso un figlio che non l'ha più." Ancora sotto shock, i familiari chiedono una pena esemplare per il presunto responsabile della morte del piccolo Stefano, travolto e ucciso a soli 13 anni da un'auto pirata, domenica sera nella piccola frazione di Tortima a Luisana del Conco, nel vicentino. La fuga del conducente è durata meno di 24 ore, un ventitreenne di Cartigliano, località distante una manciata di chilometri dal luogo dell'impatto. Al giovane automobilista risulta infatti intestata la Volkswagen Golf grigia, secondo i carabinieri, compatibile per marca, colore e danni riscontrati con quella coinvolta nel terribile incidente. Determinante per le ricerche uno specchietto retro visore recuperato dai militari durante i rilievi appartenenti all'auto pirata. L'incidente è avvenuto poco dopo le 20.30 di domenica, Stefano, insieme ad un amico, stava raggiungendo a piedi la vicina sagra paesana lungo una strada a tratti stretta e buia. Improvvisamente sono stati investiti da un'auto che sopraggiungeva le loro spalle. Violentissimo l'impatto, i ragazzi sono stati scaraventati a diversi metri di distanza. Il tredicenne è morto all'istante, il coetaneo, ha riportato ferite curabili in sette giorni. Per il conducente dell'auto, la sera di domenica accompagnato da un amico, sono scattati gli arresti domiciliari. La Procura di Vicenza indaga per omicidio stradale e omissione di soccorso. .