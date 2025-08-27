A Regina Coeli gambiano accusato di stupro a Tor Tre Teste

Sono stato io, avevo assunto crack e cocaina acquistate poco prima in una delle principali piazze di spaccio della capitale, il Quarticciolo, ha ammesso subito ogni addebito il ventiseienne del Gambia, autore della violenza avvenuta domenica all'alba, nel parco di Tor Teste, periferia est di Roma. Vittima una donna di 61 anni, abusata e rapinata del telefono cellulare mentre portava a spasso il cane. Pur se sotto shock è riuscita a fornire elementi importanti agli investigatori, carnagione scura, scarpe da ginnastica bianche e un cappellino da baseball. Pochi dettagli, ma sufficienti a individuare il responsabile, grazie anche alle telecamere di sorveglianza e al GPS del cellulare della vittima. Era in zona, stazione Termini. Incensurato, era arrivato in Italia nel 2016. Gli era stata riconosciuta la protezione umanitaria, era quindi regolare nel nostro paese. Poi grazie a un contratto a tempo indeterminato come manovale, presso una ditta di Guidonia, aveva ottenuto anche il permesso di soggiorno. In attesa che il fermo venga convalidato, rapina aggravata e violenza sessuale le accuse, l'uomo resta nel carcere di Regina Coeli. .