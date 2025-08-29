Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti

Graduatorie chiuse in anticipo, per la prima volta, di ben tre settimane e cifre che fanno ben sperare quelle che arrivano oggi dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'avvio del prossimo anno scolastico. Al suono della prima campanella gli studenti italiani troveranno 41.901 nuovi docenti di ruolo, cifra che equivale al 76,8% dei posti disponibili a livello nazionale, il 30% in più rispetto allo scorso anno, quando le cattedre coperte erano meno del 50%. Questo significa, secondo i calcoli del Ministero, che la copertura totale delle cattedre, compresi i supplenti, supererà il 97%. Copertura al 95% per gli insegnanti di sostegno assunti, anche se per la prima volta, per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità, potranno essere confermati supplenti annuali o con nomina fino al 30/06, per i quali le famiglie hanno fatto richiesta. Si tratta di quasi 58.000 insegnanti su un totale di 120.000 posti. Cresce anche il numero dei presidi e di conseguenza diminuisce quello delle scuole in reggenza e arrivano dal 01/09, nelle primarie e secondarie, 1.000 docenti specializzati nell'insegnamento dell'italiano agli stranieri che aiuteranno anche a contrastare la dispersione scolastica. .