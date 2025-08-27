Anziana uccisa, genitorialità minori a Comune Milano

Affidati al Comune di Milano. Così ha deciso il giudice delegato del Tribunale dei minori di Milano Ciro Iiacomino nei confronti dei tre ragazzini rom che insieme a un quarto di cui si sono perse le tracce, l'11 agosto scorso a bordo di un'auto rubata poco prima, investirono e uccisero la settantunenne Cecilia De Assis, mentre percorreva via Saponaro al Gratosoglio, zona sud di Milano, in udienza davanti al giudice c'erano la madre del ragazzino di 11 anni che quel giorno guidava la vettura e del fratellino di 13 con i rispettivi padri, tutti e tre scortati dalla polizia penitenziaria perché attualmente in carcere per altri reati; assente perché non è stata trovata la madre dell'altra ragazzina di 11 anni ch'era con loro sull'auto. Nelle prossime 12 ore dovrebbe essere sentito invece il padre del quarto minorenne che quel giorno era a bordo, e del quale si sono perse le tracce quando il 12 agosto, il giorno dopo l'incidente, nonostante il divieto di allontanamento, avevano tutti cercato di fuggire dal campo rom di via Selvanesco. Il fascicolo aperto per omicidio stradale aggravato e furto di veicolo vede comunque i quattro non imputabili proprio perché hanno meno di 14 anni. Tutti e quattro comunque sono destinatari attraverso i genitori, del provvedimento che assegna ora la responsabilità genitoriale al Comune. Di questa storia drammatica in cui ha perso la vita una donna che passeggiava nel suo quartiere, resta anche la situazione sociale di disagio, dove l'unica certezza é l'inadeguatezza delle famiglie a vigilare sui propri figli. .