Arezzo, morta a 50 anni in clinica dopo anestesia

Roberta Mazzuoli era in sala operatoria per un intervento oculistico di regolazione della pressione all'interno dell'occhio, un'operazione considerata di routine. La chirurgia non è stata eseguita perché la donna di 50 anni sarebbe deceduta subito dopo l'anestesia generale nella clinica privata San Giuseppe Hospital, il 28/03. "Siamo ignari alla notizia, non sappiamo niente. Lei si deve ammettere con qualcuno della direzione perché noi di questo non sappiamo niente". Allertati dal personale della clinica sono arrivati nella struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, anche i sanitari del 118 senza riuscire a salvare la donna. Il San Giuseppe Hospital si trova vicino al raccordo autostradale ad un paio di chilometri dal centro di Arezzo. Roberta Mazzuoli, invece, era residente nella provincia di Siena, ad Abbadia San Salvatore, un paese alle pendici dell'Amiata, dove viveva con il compagno e il figlio adolescente. Lavorava in un supermercato a Piancastagnaio. La salma è stata trasferita all'obitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo, a disposizione della Procura che è in attesa degli atti. .