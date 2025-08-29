Arresto Singapore, rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

Hanno fatto ritorno in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due nuotatrici azzurre erano state fermate dalla polizia lo scorso 14/08 in aeroporto a Singapore, dopo che le telecamere di sorveglianza avrebbero immortalato Tarantino infilare dentro la borsa di Pilato oggetti dopo averli presi da un negozio prima dell'imbarco per il rientro in Italia. Private entrambe del passaporto le atlete, interrogate e accusate di furto, sono rimaste per qualche giorno in albergo e dopo l'intervento dell'Ambasciata italiana di Singapore e della Farnesina hanno potuto fare rientro in Italia il 20/08. "Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati" ha commentato Benedetta Pilato dalla sua pagina Instagram. "Da questa esperienza traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano. Adesso torno a concentrarmi sul mio percorso sportivo". Le due azzurre erano partite da Singapore dopo il Mondiale, dove Pilato ha vinto il bronzo nei 50 rana, direzione Bali, insieme alle due compagne Anita Bottazzo e Sofia Morini. Sulla vicenda si è espressa anche la Federazione Italiana Nuoto precisando in una nota che l'episodio è avvenuto al di fuori delle attività federali durante un periodo di vacanza. "I fatti sono stati chiariti con le autorità locali" ha aggiunto la FIN, che ha poi condannato l'accaduto riservandosi di valutare attentamente la vicenda. .