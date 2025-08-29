Arresto Singapore, rientrate in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino

00:01:17 min
|
1 ora fa

Hanno fatto ritorno in Italia Benedetta Pilato e Chiara Tarantino. Le due nuotatrici azzurre erano state fermate dalla polizia lo scorso 14/08 in aeroporto a Singapore, dopo che le telecamere di sorveglianza avrebbero immortalato Tarantino infilare dentro la borsa di Pilato oggetti dopo averli presi da un negozio prima dell'imbarco per il rientro in Italia. Private entrambe del passaporto le atlete, interrogate e accusate di furto, sono rimaste per qualche giorno in albergo e dopo l'intervento dell'Ambasciata italiana di Singapore e della Farnesina hanno potuto fare rientro in Italia il 20/08. "Non ho mai avuto intenzione di compiere gesti inadeguati" ha commentato Benedetta Pilato dalla sua pagina Instagram. "Da questa esperienza traggo grandi insegnamenti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano. Adesso torno a concentrarmi sul mio percorso sportivo". Le due azzurre erano partite da Singapore dopo il Mondiale, dove Pilato ha vinto il bronzo nei 50 rana, direzione Bali, insieme alle due compagne Anita Bottazzo e Sofia Morini. Sulla vicenda si è espressa anche la Federazione Italiana Nuoto precisando in una nota che l'episodio è avvenuto al di fuori delle attività federali durante un periodo di vacanza. "I fatti sono stati chiariti con le autorità locali" ha aggiunto la FIN, che ha poi condannato l'accaduto riservandosi di valutare attentamente la vicenda. .

ERROR! T19290825ERROR! T19290825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 29 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
pubblicità
Carovana dei ghiacciai di Legambiente: instabilità e pericolo, urge monitoraggioCarovana dei ghiacciai di Legambiente: instabilità e pericolo, urge monitoraggio
cronaca
Carovana ghiacciai di Legambiente, il Ventina al collasso
00:05:10 min
| 2 ore fa
Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in ItaliaTimeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia
cronaca
Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia
00:24:25 min
| 9 minuti fa
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturaleContessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturale
cronaca
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! FL MARIJUANAERROR! FL MARIJUANA
cronaca
Oristano, scoperta maxi piantagione di marijuana
00:01:00 min
| 5 ore fa
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
cronaca
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
00:00:16 min
| 5 ore fa
Matempo, allerta arancione in 4 regioniMatempo, allerta arancione in 4 regioni
cronaca
Matempo, allerta arancione in 4 regioni
00:01:12 min
| 5 ore fa
ERROR! T13290825ERROR! T13290825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assuntiAnno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
cronaca
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
00:01:22 min
| 7 ore fa
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di PietrasantaTromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
cronaca
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
00:02:53 min
| 8 ore fa
ERROR! Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabiliERROR! Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
cronaca
Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
00:01:35 min
| 8 ore fa
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodoTraffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
cronaca
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
00:01:00 min
| 8 ore fa
ERROR! T19290825ERROR! T19290825
cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 29 agosto, edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Carovana dei ghiacciai di Legambiente: instabilità e pericolo, urge monitoraggioCarovana dei ghiacciai di Legambiente: instabilità e pericolo, urge monitoraggio
cronaca
Carovana ghiacciai di Legambiente, il Ventina al collasso
00:05:10 min
| 2 ore fa
Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in ItaliaTimeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia
cronaca
Timeline, le parole di Meloni sui forum sessisti online e il turismo estivo in Italia
00:24:25 min
| 9 minuti fa
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturaleContessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi sulla riserva naturale
cronaca
Contessa Entellina, canadair in azione per spegnere i roghi
00:01:38 min
| 4 ore fa
ERROR! FL MARIJUANAERROR! FL MARIJUANA
cronaca
Oristano, scoperta maxi piantagione di marijuana
00:01:00 min
| 5 ore fa
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
cronaca
Frana a San Vito di Cadore, chiuso il traffico sulla SS51
00:00:16 min
| 5 ore fa
Matempo, allerta arancione in 4 regioniMatempo, allerta arancione in 4 regioni
cronaca
Matempo, allerta arancione in 4 regioni
00:01:12 min
| 5 ore fa
ERROR! T13290825ERROR! T13290825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 29 agosto: edizione delle 13
00:01:38 min
| 7 ore fa
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assuntiAnno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
cronaca
Anno scolastico 2025-2026, al via con 41 mila nuovi docenti assunti
00:01:22 min
| 7 ore fa
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di PietrasantaTromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
cronaca
Tromba d'aria in Versilia, danni a Marina di Pietrasanta
00:02:53 min
| 8 ore fa
ERROR! Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabiliERROR! Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
cronaca
Violenza online, Meloni: nessuno sconto per responsabili
00:01:35 min
| 8 ore fa
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodoTraffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
cronaca
Traffico autostrade, weekend bollino rosso per controesodo
00:01:00 min
| 8 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità