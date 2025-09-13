Baby Gang, gip di Milano convalida l'arresto del trapper

"Ha dimostrato assoluta indifferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ricorre un elevatissimo rischio che torni a detenere o utilizzare armi". Con queste motivazioni il giudice per le indagini preliminari di Milano, Fiammetta Modica, in sei pagine di ordinanza, ha convalidato l'arresto per il trapper Baby Gang, all'anagrafe Zaccaria Mouhib, arrestato per detenzione di arma clandestina e ricettazione, dopo essere stato trovato con una pistola con matricola abrasa e nove cartucce in una stanza d'albergo di Milano durante una perquisizione disposta dalla procura di Lecco nell'ambito di una più ampia indagine su armi e droga. Nella sua abitazione a Calolziocorte i carabinieri hanno poi trovato altre due pistole clandestine nascoste in un vano, mentre nel borsello che aveva con sé sono stati sequestrati €4.900 in contanti. Il trapper ventiquattrenne di origine marocchina resta dunque nel carcere di San Vittore. Interrogato dal gip subito dopo l'arresto Baby Gang aveva detto di portare con sé l'arma per difendersi dai ladri, precisando di indossare sempre una collana del valore superiore ai €200.000. Una finalità, quella difensiva, che il gip definisce però inverosimile, considerato anche che il trapper era a Milano in un hotel per una sola notte in compagnia di una ragazza. Esattamente un anno fa il tribunale di Milano aveva applicato a carico di Baby Gang la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per i precedenti specifici accumulati oltre ai reati contro la persona. Nel 2022 il trapper aveva sparato a due ragazzi senegalesi nella zona di corso Como, durante una rissa. La notte in cui è stato arrestato, era stato autorizzato dallo stesso tribunale, con decreto, a salire sul palco ad Assago, ospite del cantante Emis Killa, per poter svolgere la propria attività professionale attesa la finalità risocializzante di tale attività. .