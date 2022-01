Bardonecchia, vaccini per chi è in vacanza in montagna

Campo Smith, Bardonecchia. Sole e piste piene in questo ultimo fine settimana delle feste. 400 metri più in là, nel palacongressi che proprio dalle feste prende il nome, una lunga coda di persone in attesa del vaccino. Guanti, casco e tute da neve, molti arrivano direttamente dagli impianti. "In tenuta da sci fai la coda per il vaccino?" "Assolutamente sì, già fatto la terza dose ho portato i miei figli per farla, quindi siamo in coda per accedere alla terza dose per i ragazzi, così partiamo lunedì, forse, con la scuola già pronti e operativi". "Approfittiamo di qualche giorno di vacanza e poi, in realtà io l'ho già fatto il terzo, stiamo portando il dodicenne che per continuare a fare delle attività e anche per stare più tranquilli tutti, soprattutto i nonni, e approfittiamo e non aspettiamo i tempi della prenotazione". È pensata soprattutto per loro questa giornata di vaccini in montagna, per favorire tutti quelli che sono qui in vacanza e devono ancora ricevere la terza dose ma non solo. "Per tutte le persone che sono in vacanza e quindi potevano usufruire di questo periodo di pausa anche per effettivamente vaccinarsi e quindi portarsi avanti col lavoro" "Tante terze dosi ma anche tante prime dosi" "Si, abbiamo avuto molte prime dosi più di ogni aspettativa, quindi ritengo che possiamo essere veramente molto soddisfatti, ritengo che effettivamente questo evento è andato, diciamo, al cuore delle persone, hanno capito effettivamente qual era l'importanza della vaccinazione". Quasi 300 dosi di vaccino somministrate in sei ore, un risultato superiore alle previsioni. "Ci sembrava di poter dare una grande opportunità a residenti e turisti che stanno finendo le loro vacanze di Natale con questo servizio. Per cui con la regione abbiamo lavorato in questa direzione offrendo questa giornata per potersi vaccinare in totale sicurezza e vicino alle piste da sci. Non ci aspettavamo un'affluenza così alta, invece la risposta è stata ottima, molto di più di quanto potessimo immaginare ".