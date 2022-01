Bari, lunghe code per i tamponi nei drive through

Al drive trough allestito nel parcheggio dello stadio San Nicola di Bari si viaggi ormai alla media di 600 tamponi al giorno. In tutta la regione, nella sola giornata dell'epifania, ne sono stati effettuati più di 36 mila. Numeri impressionanti eppure non ancora sufficienti a soddisfare tutte le richieste, se è vero che sono più di 30 mila i pugliesi bloccati a casa in attesa di tampone. A Bari l'Epidemic Intelligence Center funziona da cabina di regia per tutta la provincia. "L'Asl Bari ha cercato di attivarsi aumentando le risorse a disposizione sia per quanto riguarda gli operatori sanitari addetti alla prenotazione del tampone, sia per quanto riguarda proprio a livello strutturale ha fornito altri drive all'interno diciamo di Bari e provincia". "Nei drive trough della Asl si accede solo su prenotazione" "Si, credo che questa sia la cosa più importante da sottolineare ai cittadini che diciamo la prenotazione del tampone viene fatta solo ed esclusivamente dagli operatori sanitari del dipartimento di prevenzione e non è assolutamente possibile presentarsi lì per ricevere un tampone a sportello". C'è poi l'importante contributo che arriva da farmacie e laboratori privati ma servirebbe altro, soprattutto in vista della riapertura delle scuole. La Regione Puglia, a questo proposito, sta provando a coinvolgere i medici di famiglia, "formuliamo diagnosi, non facciamo prenotazioni" la risposta della federazione dei medici di base.