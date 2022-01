Bari, mai così tanti ricoveri al Pediatrico

Al Pediatrico di Bari, la befana arriva accompagnata dai Vigili del Fuoco e scortata dall'Uomo Ragno. È il tradizionale regalo dell'Associazione Impegno 95, ai piccoli degenti e ai loro famigliari. "Rinfrancano il cuore e l'animo dei piccolini, che devo dire, grazie a Dio, sono pochi ricoverati in questo momento. Solo quelli che necessitano di cure urgenti e quasi tutti allettati. Quindi, questa iniziativa, che è encomiabile, conforta anche le famiglie e gli accompagnatori di questi bambini." Tra le corsie del Giovanni XXIII, dove quest'anno c'è anche la Coldiretti, con la sua "calza sospesa", riempita con i dolci a chilometro "zero", sono giornate molto particolari. Qui l'emergenza Covid si tocca con mano, nel reparto Malattie Infettive mai così affollato. "Abbiamo 15 bambini ricoverati. La maggior parte hanno meno di un anno di età e quelli più grandi, sono dei bambini che hanno anche altri problemi. C'è un po' di tutto. È chiaro che ci sono un po' di bambini figli di no-vax, questo è un fattore di rischio sicuramente." Confortano a questo proposito, i numeri della copertura vaccinale pediatrica. In Puglia al 19,5%, il dato più alto a livello nazionale.