Bergamo ricorda le vittime del Covid al cimitero monumentale

Celebrazioni commemorative a Bergamo, il 18 marzo, per la Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid. Dopo la lettura della preghiera di Ernesto Olivero sulla stele fuori dalla Chiesa di Ognissanti, la sindaca di Bergamo, Elena Carnevali, ha deposto una corona di fiori. A seguire la commemorazione si è spostata all'interno del tempio, svuotato dei banchi come quando accolse le bare delle vittime della pandemia. Sull'altare il Vescovo Francesco Beschi ha pregato in ricordo delle vittime.