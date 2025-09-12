Bologna, auto inseguita dalla polizia, muore un diciottenne

Bologna, 5:00 della mattina, un'auto sospetta viene fermata dalla volante ad un semaforo, scatta il verde ed inizia la fuga. L'auto sbanda, sale sul marciapiede e finisce contro un palo. Sul mezzo veloce, che poi risulterà rubato, ci sono 2 ragazzi di 18 e 19 anni. Il più piccolo, al lato del guidatore, muore sul colpo, l'altro viene ricoverato in ospedale. Secondo la Questura c'è stato un inseguimento ma non la collisione tra le due auto. La conferma in un video e nel racconto di un testimone. "Ho visto una macchina arrivare a tutta velocità dal centro, inseguita da due macchine della polizia. Ma non ho fatto in tempo a vederla che, praticamente, ho sentito il busso, perché praticamente è andato contro al palo lì alla curva. E, niente, diciamo che andavano a una velocità così forte che neanche han frenato". Lo schianto, potentissimo, un palo viene colpito, l'altro divelto, la vetrina di un negozio va in frantumi. "Che danni ha avuto lei?" "La serranda, la vetrata, tutta la vetrata si è rotta". La vittima si chiama Valjero Maksuti, aveva dei precedenti per furto e resistenza. Incensurato invece il 19enne alla guida, entrambi di nazionalità albanese e ospiti di due distinte comunità per minori. Il sindaco 24 Bologna. .