Bologna, Bonaga ricorda l'amico Stefano Benni

"Stefano Benni era innanzitutto una persona riservatissima, tendente a sottrarsi. E in qualche modo il suo rapporto col mondo è un rapporto di meraviglia, neanche di ironia, perché l'ironia prevede la superiorità dell'ironista rispetto all'oggetto di cui si parla, qualche modo era un parodista come Totò, cioè si meravigliava di fronte a tutto e ne coglieva gli aspetti destrutturanti, forse il più bravo scrittore, adesso senza fare classifiche che fanno un po' ridere, ma il più bravo scrittore parodista mi viene da dire che abbiamo avuto negli ultimi 40-50 anni in Italia. Purtroppo l'ha colpito una malattia nella parte migliore del suo corpo, che era il cervello. E quindi abbiamo negli ultimi anni in qualche modo lui alla deriva nelle case di cura, di riposo, il fatto che la pasta del suo famoso bar, sia diventata al centro dell'attenzione vuol dire che perfino una pasta diventa rilevante quando uno ne fa emergere, diciamo così, la centralità nell'esperienza, anche nella piccola esperienza, la famosa Luisona, quindi ha dato un nome anche alla pasta. In un mondo in cui tutti vogliono apparire, lui in qualche modo voleva sparire e in qualche modo il destino l'ha condannato a un'ingiusta sparizione negli ultimi anni della sua vita". A proposito dell'opera di Stefano Benni, quale consiglio ai giovani, dove cominciare? "Ma io comincerei proprio dalla Louisona, da Bar Sport. E poi su l'isola folle, dove ha inventato una quantità di nomi di personaggi, di animali, dai nomi più straordinariamente inventati, e quindi anche un uso gioioso del linguaggio paradossale del linguaggio. Che andrebbe bene adesso dove non si capisce più niente, diciamo, sono poche le parole sane e ancora meno le orecchie che l'ascoltano e quindi, direi che un omaggio a Stefano è ridare orecchio alle sue parole". .