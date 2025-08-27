Bologna, maxi sequestro alimentare e rischio botulino

Questa è l'immagine di un batterio, il botulino, la guardiamo attraverso il microscopio. Altre immagini, quelle dei carabinieri del NAS, sono dell'ultimo maxi sequestro di prodotti alimentari pochi giorni fa, in un'azienda agricola nel bolognese. Bottiglie di sugo, succhi di frutta e confetture, oltre 1500 vasetti senza etichettatura, mal conservati, senza sottovuoto e di produzione di diversi anni fa, anche del 2010. Centinaia di contenitori di vetro usati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, pronti per essere riutilizzati, sporcizia, polvere, ragnatele, condizioni igieniche precarie, negli ambienti di lavorazione e nei magazzini. All'esterno la preparazione della passata di pomodoro in questo paiolo arrugginito, quasi 700 i chili di merce sequestrati 15mila Euro di valore; attività sospesa per l'azienda che dovrà pagare per le violazioni accertate una sanzione di 4500 Euro ma i rischi per la salute dal consumo di prodotti come questi sono alti, spiega la professoressa Tiziana Lazzarotto, direttrice della microbiologia del Policlinico Sant'Orsola di Bologna. "Professoressa gli effetti del botulino?" "Allora è una tossina molto potente. Basta una piccolissima quantità che diciamo il sintomo più severo è sicuramente la paralisi, la paralisi muscolare. Può anche però provocare, può portare anche alla morte del paziente." "Come ci si può difendere?" "Allora innanzitutto, molta molta attenzione a tutti quelli che sono i cibi conservati. Quindi, se all'apertura c'è un cattivo odore, se si trova ad esempio, dei barattoli dove ci sono delle bolle, quindi quando apre proprio sente la produzione di una bolla, anche quello non consumarlo assolutamente e tutto quello anche che, dove si vede un colore diverso." "Quali sono i tempi, che cosa fare quando ci si accorge insomma di non stare bene." "Immediatamente rivolgersi a un pronto soccorso e inoltre proprio è la somministrazione da parte appunto del medico di questa di questo farmaco che è in grado di inattivare la tossina. " .