Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crack

A Bologna saranno distribuite gratuitamente nelle prossime settimane, pipe per inalare il crack a chi ne è consumatore abituale. Dopo un anno di sperimentazione 3500 € investiti per 300 persone con problemi di dipendenza da questa droga in carico ai servizi sociali, diventa modello operativo la strategia dell'amministrazione comunale per la riduzione. del danno sulla salute attaccata dall'opposizione di Centro Destra che la definisce un'istigazione al consumo di sostanze stupefacenti. Bologna è tra le prime città in Italia ad avere investito in questo progetto, l'assessore Matilde Madrid. "Dal 2019 è per legge nazionale diventato un livello essenziale di assistenza, dunque le Regioni lo disciplinano. Di fatto consiste nella distribuzione di materiale monouso e sterile per il consumo. Così come si fece diciamo fino agli anni 90 con le siringhe di cui oggi nessuno si scandalizza più. Questa tecnica, diciamo ha diversi effetti positivi. Il primo innanzitutto è quello di ridurre i problemi legati alle patologie collegate al consumo di sostanze, quindi stiamo osservando un miglioramento da questo punto di vista. Ma al di là di questo l'effetto veramente importante è agganciare, e instaurare una relazione di fiducia con consumatori che hanno dipendenza da crack, che vivono in una situazione di grave marginalità, soprattutto fanno vita di strada". Parla di spreco di denaro pubblico la minoranza in Consiglio Comunale. "Una follia" per il Vicepremier della Lega Salvini e Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione parlamentare. Contro la distribuzione delle pipe per il crack, l'Europarlamentare Stefano Cavedagna mostra la denuncia presentata ai Carabinieri, firmata anche dal Senatore Lisei contro il sindaco di Bologna Lepore e la sua giunta. "Istigazione a delinquere e favoreggiamento dell'uso di sostanze stupefacenti. Chiediamo anche di sequestrare quanto prima questi mezzi. Il Comune dovrebbe combattere lo spaccio che è dilagante nella nostra città. Purtroppo Bologna è una delle città più colpite dal consumo e dallo spaccio di droghe, non dovrebbe aiutare le persone a drogarsi". Si schiera invece dalla parte del Comune l'Associazione Luca Coscioni: "Il progetto di Bologna non sia un'eccezione, ma la regola". .