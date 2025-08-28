Bologna, polemica su distribuzione pipe per il crack

00:02:15 min
1 ora fa

A Bologna saranno distribuite gratuitamente nelle prossime settimane, pipe per inalare il crack a chi ne è consumatore abituale. Dopo un anno di sperimentazione 3500 € investiti per 300 persone con problemi di dipendenza da questa droga in carico ai servizi sociali, diventa modello operativo la strategia dell'amministrazione comunale per la riduzione. del danno sulla salute attaccata dall'opposizione di Centro Destra che la definisce un'istigazione al consumo di sostanze stupefacenti. Bologna è tra le prime città in Italia ad avere investito in questo progetto, l'assessore Matilde Madrid. "Dal 2019 è per legge nazionale diventato un livello essenziale di assistenza, dunque le Regioni lo disciplinano. Di fatto consiste nella distribuzione di materiale monouso e sterile per il consumo. Così come si fece diciamo fino agli anni 90 con le siringhe di cui oggi nessuno si scandalizza più. Questa tecnica, diciamo ha diversi effetti positivi. Il primo innanzitutto è quello di ridurre i problemi legati alle patologie collegate al consumo di sostanze, quindi stiamo osservando un miglioramento da questo punto di vista. Ma al di là di questo l'effetto veramente importante è agganciare, e instaurare una relazione di fiducia con consumatori che hanno dipendenza da crack, che vivono in una situazione di grave marginalità, soprattutto fanno vita di strada". Parla di spreco di denaro pubblico la minoranza in Consiglio Comunale. "Una follia" per il Vicepremier della Lega Salvini e Fratelli d'Italia annuncia un'interrogazione parlamentare. Contro la distribuzione delle pipe per il crack, l'Europarlamentare Stefano Cavedagna mostra la denuncia presentata ai Carabinieri, firmata anche dal Senatore Lisei contro il sindaco di Bologna Lepore e la sua giunta. "Istigazione a delinquere e favoreggiamento dell'uso di sostanze stupefacenti. Chiediamo anche di sequestrare quanto prima questi mezzi. Il Comune dovrebbe combattere lo spaccio che è dilagante nella nostra città. Purtroppo Bologna è una delle città più colpite dal consumo e dallo spaccio di droghe, non dovrebbe aiutare le persone a drogarsi". Si schiera invece dalla parte del Comune l'Associazione Luca Coscioni: "Il progetto di Bologna non sia un'eccezione, ma la regola". .

Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'AostaGaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
cronaca
Gaza, digiuno medici e sanitari Piemonte e Valle d'Aosta
00:01:06 min
| 1 ora fa
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di VeneziaTimeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
cronaca
Timeline, i forum sessisti online e la mostra del cinema di Venezia
00:25:07 min
| 46 minuti fa
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancioneMaltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
cronaca
Maltempo a Milano, forte temporale: allerta meteo arancione
00:00:38 min
| 1 ora fa
ERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniERROR! Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione di Trentini
00:01:07 min
| 1 ora fa
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante TrentiniMostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
cronaca
Mostra di Venezia, iniziativa per la liberazione del cooperante Trentini
00:01:00 min
| 1 ora fa
Ragazzo di 24 anni pestato a BergamoRagazzo di 24 anni pestato a Bergamo
cronaca
Ragazzo di 24 anni pestato a Bergamo
00:00:27 min
| 1 ora fa
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di NonTrentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
cronaca
Trentino, arriva la prima funivia per le mele in Val di Non
00:01:00 min
| 2 ore fa
ERROR! T13280825ERROR! T13280825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 28 agosto, edizione delle 13
00:01:38 min
| 4 ore fa
Etna, eruzione e cenere dal cratere di Sud-Est del vulcanoEtna, eruzione e cenere dal cratere di Sud-Est del vulcano
cronaca
Etna, eruzione e cenere dal cratere di Sud-Est del vulcano
00:00:48 min
| 5 ore fa
ERROR! Foto e commenti violenti online: vittime migliaia di donne, anche politicheERROR! Foto e commenti violenti online: vittime migliaia di donne, anche politiche
cronaca
Foto e commenti violenti online: vittime migliaia di donne
00:02:17 min
| 16 minuti fa
ERROR! T08280825ERROR! T08280825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 28 agosto, edizione delle 8
00:01:38 min
| 10 ore fa
ERROR! WEB2808000ERROR! WEB2808000
cronaca
Rassegna stampa, i giornali del 28 agosto
00:22:26 min
| 10 ore fa
