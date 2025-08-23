Bologna, presunto sabotatore Nord Stream: sono innocente

Si oppone all'estradizione in Germania Serhii Kuznietsov. Il 49enne ucraino arrestato a Rimini su mandato di cattura della Corte Federale tedesca nega un suo coinvolgimento nel sabotaggio ai gasdotti Nord Stream, nel Mar Baltico, del settembre di 3 anni fa. "Ero nel mio Paese in quel periodo". E parla solo di motivi familiari per spiegare il suo arrivo in Italia in questi giorni. Ma la Corte d'Appello di Bologna non crede al suo racconto e al termine dell'udienza conferma la custodia cautelare in carcere. "Il mio assistito ha risposto alle domande, ha collaborato. Ora attendiamo di leggere le carte che arriveranno dalla Corte tedesca", spiega l'avvocato Luca Montebelli. "È tranquillo come può essere tranquillo uno che è stato arrestato qualche giorno fa e che non è mai stato arrestato nella sua vita". Kusnetziov, un semplice imprenditore per il suo difensore, ma sul sabotaggio il sospetto del coinvolgimento dei servizi segreti ucraini. Nella prossima udienza davanti alla Corte d'Appello, il 3 settembre, i giudici decideranno sulla sua consegna alla Germania. .

