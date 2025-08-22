Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino

1 ora fa

"Com'è andata avvocato?" "È andata, insomma, hanno convalidato l'arresto, hanno disposto che stia in carcere in attesa insomma dell'udienza del 3 settembre". "Cosa ha detto il suo assistito?" "Questo insomma è legato al segreto dell'udienza". Resta in carcere Sehrii Kuznetsov, la decisione della Corte d'Appello di Bologna al termine dell'udienza di convalida, il 49enne ucraino, arrestato dai Carabinieri a Rimini, su mandato di cattura europeo auspicato dalla Corte Federale Tedesca, è accusato di avere fatto parte del commando di sabotatori del gasdotto Nord Stream. Il 26 settembre di tre anni fa nel Mar Baltico l'esplosione di alcuni ordigni danneggiò un'infrastruttura strategica per il trasporto del gas russo in Europa attraverso la Germania. Kuznetsov risponde per un'ora e mezza alle domande dei giudici, ha collaborato, spiega il suo difensore, l'avvocato Luca Montebelli e si oppone all'estradizione. "Il suo assistito ha respinto le accuse?" "Ha risposto e ha dichiarato insomma di essere estraneo". Rintracciato e bloccato nella notte tra mercoledì e giovedì, era in un camping della riviera romagnola Kuznetsov con la famiglia, dal carcere di Rimini, scortato in tribunale a Bologna dalla polizia penitenziaria, alza tre dita della mano a favore di fotografi e telecamere, un gesto di patriottismo, il richiamo al tridente della bandiera ucraina. Sul sabotaggio il sospetto del coinvolgimento dei servizi segreti del suo paese. "Che lavoro fa nella vita?" "È un imprenditore in Ucraina". Sulla richiesta di estradizione della Germania, i giudici Isernia Sky TG 24 Bologna. .

Etna, nuovo sopralluogo del Corpo ForestaleEtna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
cronaca
Etna, nuovo sopralluogo del Corpo Forestale
00:03:35 min
| 1 ora fa
ERROR! T19220825ERROR! T19220825
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 22 agosto: edizione delle 19
00:01:38 min
| 1 ora fa
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggiBagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggi
cronaca
Bagnino d'Italia, intervista su presenze e costi in spiaggia
00:02:59 min
| 2 ore fa
Nord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestatoNord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestato
cronaca
Nord Stream, carcere confermato per l'ucraino arrestato
00:00:47 min
| 3 ore fa
Morto all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni travolto mercoledì da un'auto nel venezianoMorto all'ospedale di Padova il bambino ucraino di 6 anni travolto mercoledì da un'auto nel veneziano
cronaca
Morto bimbo ucraino di 6 anni travolto da auto nel veneziano
00:00:46 min
| 2 ore fa
Timeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivoTimeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivo
cronaca
Timeline, il meeting di Rimini e il controesodo estivo
00:23:35 min
| 2 ore fa
Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre, il Comune offre una sedeSgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre, il Comune offre una sede
cronaca
Sgombero Leoncavallo, corteo il 6 settembre
00:01:42 min
| 2 ore fa
Cristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acquaCristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acqua
cronaca
Cristo degli Abissi, manutenzione della statua sott'acqua
00:00:57 min
| 6 ore fa
Traffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanzeTraffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanze
cronaca
Traffico, bollino rosso durante weekend per rientro vacanze
00:00:45 min
| 6 ore fa
Maltempo in Emilia-Romagna: alberi caduti e case evacuateMaltempo in Emilia-Romagna: alberi caduti e case evacuate
cronaca
Maltempo in Emilia-Romagna: alberi caduti e case evacuate
00:00:33 min
| 9 ore fa
Monte Rosa, salvati due alpinisti tedeschi bloccati a 4000mMonte Rosa, salvati due alpinisti tedeschi bloccati a 4000m
cronaca
Monte Rosa, salvati due alpinisti tedeschi bloccati a 4000mt
00:00:35 min
| 10 ore fa
Orso mangia gelato furtivamente in CaliforniaOrso mangia gelato furtivamente in California
cronaca
Orso mangia gelato furtivamente in California
00:00:31 min
| 11 ore fa
