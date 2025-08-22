Bologna, resta in carcere presunto sabotatore ucraino

"Com'è andata avvocato?" "È andata, insomma, hanno convalidato l'arresto, hanno disposto che stia in carcere in attesa insomma dell'udienza del 3 settembre". "Cosa ha detto il suo assistito?" "Questo insomma è legato al segreto dell'udienza". Resta in carcere Sehrii Kuznetsov, la decisione della Corte d'Appello di Bologna al termine dell'udienza di convalida, il 49enne ucraino, arrestato dai Carabinieri a Rimini, su mandato di cattura europeo auspicato dalla Corte Federale Tedesca, è accusato di avere fatto parte del commando di sabotatori del gasdotto Nord Stream. Il 26 settembre di tre anni fa nel Mar Baltico l'esplosione di alcuni ordigni danneggiò un'infrastruttura strategica per il trasporto del gas russo in Europa attraverso la Germania. Kuznetsov risponde per un'ora e mezza alle domande dei giudici, ha collaborato, spiega il suo difensore, l'avvocato Luca Montebelli e si oppone all'estradizione. "Il suo assistito ha respinto le accuse?" "Ha risposto e ha dichiarato insomma di essere estraneo". Rintracciato e bloccato nella notte tra mercoledì e giovedì, era in un camping della riviera romagnola Kuznetsov con la famiglia, dal carcere di Rimini, scortato in tribunale a Bologna dalla polizia penitenziaria, alza tre dita della mano a favore di fotografi e telecamere, un gesto di patriottismo, il richiamo al tridente della bandiera ucraina. Sul sabotaggio il sospetto del coinvolgimento dei servizi segreti del suo paese. "Che lavoro fa nella vita?" "È un imprenditore in Ucraina". Sulla richiesta di estradizione della Germania, i giudici Isernia Sky TG 24 Bologna. .