Brusaferro: aumento casi e ricoveri under 12

Una focalizzazione sui casi pediatrici ci porta, ci fa vedere come sostanzialmente ci sia un incremento che è coerente con tutte le altre fasce di età e in particolare un incremento nelle fasce d'età al di sotto dei 12 anni, che sono le fasce d'età anche dove ad oggi non è disponibile la vaccinazione. E in particolare, vediamo, si coglie soprattutto nella fascia 6-11 anni. Per quanto riguarda sempre queste fasce di età, parliamo di numeri molto piccoli perché, come vedete, la scala parla di unità 0-1-2-4 ma c'è un piccolo segnale che mostra comunque che a questa aumentata circolazione in queste fasce d'età, sebbene come eventi rari, però vengano segnalati anche dei ricoveri.