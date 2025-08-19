Calabria, sequestrata maxi piantagione di marijuana

Il 18 agosto 2025 i carabinieri hanno scoperto a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, una piantagione di oltre duemila arbusti di cannabis sativa. Le piante erano coltivate con tecniche avanzate e dotate di un sistema di irrigazione. Secondo gli investigatori, un gruppo criminale sfruttava l’isolamento e la fitta vegetazione per nascondere un “impero verde”. Per dimensioni e organizzazione, la piantagione aveva assunto i connotati di un’impresa agricola illegale pronta a immettere sul mercato enormi quantità di droga.