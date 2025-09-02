Calciatore pestato, Bergomi: atto gravissimo, non si deve ripetere

Io sono allenatore di settore giovanile a livello dilettantistico, l'ho fatto anche a livello professionistico e conosco bene questa realtà. Quello che è successo e quello che ci hanno raccontato, è veramente un un atto gravissimo che questo genitore, insomma ne pagherà le conseguenze, che non si deve ripetere assolutamente. Poi,sugli spalti questi genitori, tante volte con urla contro gli arbitri, contro i giocatori stessi della propria squadra e avversari. ecco questo si vive nella quotidianità. Però io dico anche a favore dei genitori che questi genitori hanno grande passione, sono dei casi, ma la maggior parte di questi genitori danno grande disponibilità, Ad aiutare questi ragazzi, ad aiutare le società, il compito nostro di allenatori, è quello di pensare alla loro crescita, sia tecnicamente, ma soprattutto una formazione dove questi ragazzi quando escono dai settori giovanili devono essere pronti ad affrontare la vita." .