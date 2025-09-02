Calciatore pestato, giovane aggredito da genitore avversari

Giovanissimi, poco più che bambini, ma con un'idea chiara dei valori in campo e fuori. I compagni di squadra del calciatore tredicenne preso a calci e pugni da un genitore della squadra avversaria, hanno ripreso ad allenarsi, c'è sconcerto. "Siamo sotto shock in questo momento, però cerchiamo di trovare la forza necessaria per tutelare i nostri ragazzi perché i valori che vogliamo trasmettere sono completamente diversi." I fatti domenica, durante il match under 14 tra Carmagnola e Volpiano Pienese, nell'ambito dello storico torneo super Oscar, al triplice fischio, una parapiglia nel campo di Collegno alle porte di Torino, poi l'impensabile. Il padre di un giocatore della Carmagnola, si avventa contro il portiere della Volpiano, il quarantenne è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri per lesioni. "Quando il ragazzo è arrivato all'ospedale Martini di Torino, i medici hanno riscontrato una frattura del malleolo e contusioni al volto, avrà il gesso per 15 giorni alla gamba sinistra e per tornare in campo servirà almeno un mese e mezzo. "Come sta suo figlio?" "Un pò scosso, c'è rimasto molto male, non se lo aspettava che un genitore, papà, um potesse mai entrare in campo e alzargli le mani così brutalmente." "Vi ha chiesto scusa?" "No. No, magari ci potevamo anche vedere e parlare sulla situazione." Allontaneremo aggressore e figlio e ci costituiremo parte civile nel processo, assicurano dal Carmagnola. "Cose che non dovrebbero succedere." "È proprio un esempio pessimo." "Mio figlio si è spaventato naturalmente perché non è mai accaduta una una situazione del genere." .

