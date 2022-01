Cambia il calendario in Sicilia: scuola riprende 12 gennaio

La campanella del rientro a scuola dopo le vacanze di Natale non suonerà per gli studenti siciliani il 10 gennaio, quando invece le lezioni riprenderanno in quasi tutto il Paese. La Regione ha modificato il calendario scolastico ed il rientro al momento è previsto per mercoledì 12. Questo, spiegano da palazzo D'Orleans, per consentire ai dirigenti scolastici di capire qual è la situazione dei contagi nei loro istituti e di provvedere al reperimento di mascherine FFP2 e di tutti i presidi sanitari necessari per poter lavorare in sicurezza. Ma la situazione è più che confusa, tra contagi che aumentano e disposizioni che cambiano da un giorno all'altro. "Non è certamente una soluzione del problema ma è comunque un prendere tempo nel tentativo di consentire sia ai dirigenti scolastici che ai sindaci di capire meglio qual è la situazione non soltanto dei contagi ma, per noi dirigenti, qual è la possibilità di poter, appunto, gestire questa situazione che è molto complessa. Certamente non è una situazione facile, perché le nuove norme di gestione dei contagi Covid a scuola prevedono una gestione diversificata, intanto a seconda del livello di scuola, quindi scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado, ma anche all'interno dello stesso istituto, diversificata a seconda del numero di contagi. Quindi, a seconda che si hanno un contagiato per ogni classe o due o tre". Fino a mercoledì, dunque, scuole chiuse. Ma se la Sicilia dovesse andare in zona arancione per gli studenti il rientro potrebbe essere soltanto virtuale. Scatterebbe infatti la DAD.