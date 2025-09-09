Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne

00:01:36 min
46 minuti fa

Annerito ai lati e in forte regressione, il ghiacciaio dell'Alec, il più grande delle Alpi e patrimonio dell'Unesco, è in forte sofferenza. Dal 2000 al 2023 è arretrato in media di 40 metri l'anno, perdendo spessore. A fotografare lo stato di salute dei ghiacciai e gli effetti del riscaldamento globale in alta quota, é Legambiente nella sesta edizione di Carovana dei ghiacciai 2025."Abbiamo iniziato col ghiacciaio dell'Alec in Svizzera, il più grande delle Alpi, e poi vicino all'Alec, abbiamo osservato l'incredibile frana di Blatten, per fortunatamente senza vittime, grazie al monitoraggio straordinario effettuato dagli svizzeri. Dopo di ché siamo passati in Lombardia per osservare gli effetti del ritiro del ghiacciai, ma anche l'instabilità della montagna. Analoga situazione, sul ghiacciaio dell'Ortles Cevedale, Solda. Anche qui si sta ritirando con ghiacciai neri, rock laser e quindi un panorama in continuo cambiamento." Cinque tappe lungo l'arco alpino per raccogliere dati e monitorare il movimento delle montagne. Legambiente invita tutti a firmare la petizione online, una firma. per i ghiacciai e ribadisce l'urgenza di adottare politiche di mitigazione a livello europeo. "La scienza offre i dati giusti per poter offrire alla nostra frequentazione della montagna, alla nostra gestione dell'ambiente montano, le regole giuste e i metodi giusti per dare uno sviluppo sostenibile a questi territori." .

cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 3 ore fa
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 9 settembre
00:23:26 min
| 3 ore fa
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
cronaca
13enne morto nel vicentino, travolto e ucciso da auto pirata. Fermato il conducente
00:01:11 min
| 11 ore fa
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privataFunerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
cronaca
Funerali Armani, a Rivalta la cerimonia in forma privata
00:01:41 min
| 15 ore fa
ERROR! Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 oreERROR! Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
cronaca
Morti sul lavoro, quattro vittime nelle ultime 24 ore
00:01:44 min
| 16 ore fa
Anno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruoloAnno scolastico, Valditara: stop ai cellulare in classe e più insegnanti di ruolo
cronaca
Valditara: stop a cellulari in classe e più insegnanti ruolo
00:03:28 min
| 16 ore fa
cronaca
I titoli di Sky Tg24 dell'8 settembre, edizione delle 19
00:01:38 min
| 16 ore fa
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversaTerra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
cronaca
Terra Dei Fuochi, droni "intelligenti" contro chi sversa
00:01:47 min
| 16 ore fa
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classeTimeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
cronaca
Timeline, la riforma della scuola e l'educazione sessuale in classe
00:25:13 min
| 18 ore fa
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoriaBologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
cronaca
Bologna, l'oste Pompili propone mancia obbligatoria
00:02:37 min
| 18 ore fa
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraicoMistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
cronaca
Mistero in mare a Lampedusa, ritrovato un cilindro metallico di oltre 5 metri che riporta scritte in ebraico
00:01:06 min
| 19 ore fa
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazziGenerazione Sottovoce, da martedi 9 settembre i ritratti di 6 ragazzi
cronaca
Generazione Sottovoce, da martedi 9 settembre
00:01:08 min
| 21 ore fa
