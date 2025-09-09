Carovana Ghiacciai 2025, lo stato di salute delle montagne

Annerito ai lati e in forte regressione, il ghiacciaio dell'Alec, il più grande delle Alpi e patrimonio dell'Unesco, è in forte sofferenza. Dal 2000 al 2023 è arretrato in media di 40 metri l'anno, perdendo spessore. A fotografare lo stato di salute dei ghiacciai e gli effetti del riscaldamento globale in alta quota, é Legambiente nella sesta edizione di Carovana dei ghiacciai 2025."Abbiamo iniziato col ghiacciaio dell'Alec in Svizzera, il più grande delle Alpi, e poi vicino all'Alec, abbiamo osservato l'incredibile frana di Blatten, per fortunatamente senza vittime, grazie al monitoraggio straordinario effettuato dagli svizzeri. Dopo di ché siamo passati in Lombardia per osservare gli effetti del ritiro del ghiacciai, ma anche l'instabilità della montagna. Analoga situazione, sul ghiacciaio dell'Ortles Cevedale, Solda. Anche qui si sta ritirando con ghiacciai neri, rock laser e quindi un panorama in continuo cambiamento." Cinque tappe lungo l'arco alpino per raccogliere dati e monitorare il movimento delle montagne. Legambiente invita tutti a firmare la petizione online, una firma. per i ghiacciai e ribadisce l'urgenza di adottare politiche di mitigazione a livello europeo. "La scienza offre i dati giusti per poter offrire alla nostra frequentazione della montagna, alla nostra gestione dell'ambiente montano, le regole giuste e i metodi giusti per dare uno sviluppo sostenibile a questi territori." .