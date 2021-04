Pochi minuti fa, scendendo da Sorisole e muovendomi verso il carcere, ho ricevuto una comunicazione, la copia della comunicazione del Generale Figliuolo che dà indicazioni a tutte le Autorità Sanitarie di proseguire senza interruzione e celermente verso il completamento delle vaccinazioni in carcere. Questo è un passaggio importante. Le vaccinazioni non risolveranno tutti i problemi ma saranno un grande sollievo per tutti coloro che ogni giorno vivono dentro queste mura.