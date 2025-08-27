Caso Damato, tracce di sangue nella casa dell'ex tabaccaia

Tracce di sangue nell'appartamento di Silvana D'Amato, ex tabaccaia della Stazione Centrale di Milano, 69 anni trovata morta l'8 agosto. I RIS sono tornati nella sua casa, hanno vivisezionato ogni stanza con il Luminol alla ricerca di sangue e materiale biologico. Il cadavere era nella vasca da bagno, la donna in vestaglia nell'acqua, quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento di Bruzzano, Interland nord di Milano. La vittima presentava tumefazioni vicino agli occhi e sulla fronte, probabilmente provocate da alcuni colpi sul viso e segni di un fendente al collo, sferrato forse con un coltello, un oggetto appuntito, che potrebbe aver provocato un'emorragia interna. Nessuna delle ferite, secondo l'autopsia, sarebbe però stata letale, un puzzle di cui bisognerà ricomporre i pezzi, il commento del legale della donna, secondo cui la scena del crimine non sarebbe chiaramente leggibile. I carabinieri torneranno nei prossimi giorni nell'appartamento, dove Silvana viveva da sola. Si era separata dal marito trent'anni fa, aveva una figlia, due nipoti e un fratello. Il giorno della sua morte era attesa dagli amici al bar del Parco Nord in cui giocava a carte. Erano stati loro a dare l'allarme non vedendola arrivare. I vigili del fuoco, poi erano entrati dal tetto del palazzo, poiché la porta era chiusa, ma le chiavi non sono mai state trovate. Potrebbe essere stata chiusa dentro dall'esterno, magari dopo che aveva ricevuto una persona conosciuta. Nonostante fosse immerso nell'acqua il telefono è al vaglio degli inquirenti, potrebbe essere utile a disegnare la rete di rapporti della donna. Diverse persone sono state ascoltate nei giorni scorsi. Si tratta di un'indagine a 360 gradi e complessa, ha dichiarato ancora l'avvocato di Silvana, descritta da chi la conosceva come sempre sorridente e gentile. S'indaga per omicidio volontario, percorrendo ogni pista di un giallo, al momento privo anche di un movente. .