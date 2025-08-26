Caso Pifferi, secondo perizia capace di intendere e di volere

Pienamente capace di intendere e di volere. Alessia Pifferi quando lasciò la figlia di neppure un anno e mezzo per sei giorni sola in casa, sino a provocarne la morte, sapeva quello che faceva. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Era luglio del 2022 quando la donna, allora trentaseienne, abbandonò Diana con un biberon di latte e uno di tè freddo accanto, per trascorrere alcuni giorni di vacanza con il compagno, non il padre della bimba. Nel quadro clinico della donna, in carcere con l'accusa di omicidio volontario, emerge un disturbo relativo al periodo dell'infanzia, che nulla ha influito, secondo i periti, sulla capacità di intendere e di volere. Nessun vizio di mente, dunque, come già era stato accertato durante il processo di primo grado, concluso con una condanna all'ergastolo. Era stata la difesa della Pifferi a chiedere una nuova perizia, sostenendo fin da principio che l'imputata fosse affetta da un disturbo cognitivo. Il 24/09 davanti alla Corte ci sarà la discussione in Aula degli esperti sull'esito degli accertamenti con i consulenti delle parti e il 22/10 con il processo d'appello potrebbe arrivare la sentenza. Col riconoscimento dell'assenza di vizi di mente la donna rischia la conferma dell'ergastolo, a meno di attenuanti. La sorella della Pifferi Viviana e la madre, entrambe parte civile nel procedimento si sono dette soddisfatte della perizia. L'11 settembre è fissata l'udienza davanti al GUP per il filone bis del caso a carico dell'avvocata della Pifferi, di quattro psicologhe e dello psichiatra e consulente della difesa, per una presunta manipolazione finalizzata ad ottenere la perizia in primo grado e su un ipotizzato tentativo di indirizzare l'esito verso un vizio parziale di mente. .

