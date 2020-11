Il mare non è cambiato, è sempre tale e quale. La Sicilia è un pò cambiata perché è crollata causa il covid, come vendite, come la Sicilia così tutta l'Italia, noi abbiamo il 50, 60% in meno di vendite, ci sono alcune barche che sono ferme perché c'hanno mare un mare di spese, ci sono alcune barche che vanno al mare proprio per disperazione, perché giustamente devono portare un pezzo di pane a casa.