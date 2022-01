Code chilometriche ai tamponi, Omicron corre in Sicilia

La variante Omicron corre veloce in Sicilia, i numeri dei contagi si attestano intorno ad una media di 10.000 al giorno. File si registrano negli hub dove vengono effettuati i tamponi. Questa è la Fiera del Mediterraneo di Palermo, il centro più grosso aperto in Sicilia. La fila, ogni giorno di questi tempi, inizia la mattina presto e le auto restano incolonnate per ore in attesa di poter accedere all'interno. I reparti Covid degli ospedali potrebbero iniziare a non bastare. Nelle terapie intensive, dove sono ricoverati di fatto soltanto no-vax, i posti disponibili sono rimasti pochi. E per questo la Regione inizia a pensare di convertire diversi reparti in reparti Covid per far fronte ad eventuali emergenze. Oggi più che mai, dice Renato Costa, Commissario per l'Emergenza Covid a Palermo, è necessario mantenere comportamenti responsabili. "L'importante è che le persone capiscano che ci sono dei comportamenti che ancora non possiamo abbandonare: l'utilizzo della mascherina all'aperto e soprattutto al chiuso, l'igiene delle mani, evitare locali affollati, evitare assembramenti di qualsiasi tipo, aerare i locali chiusi quando si è costretti a permanere in un locale oltre il quarto d'ora. Sono accorgimenti piccoli che tutto sommato non turbano la vita quotidiana, ma che possono essere un elemento di garanzia". "Omicron viaggia velocemente. Il picco, a Palermo, quando - secondo lei - potrebbe essere previsto?" "Mah, se noi adesso cominciamo ad avere dei comportamenti più corretti e quindi prendiamo qualche accorgimento in più, io credo che fra 10 giorni, due settimane massimo dovremmo raggiungere l'acme del numero dei contagi e da lì in poi dovremmo cominciare a scendere". Intanto procede a buon ritmo la campagna vaccinale. Tanti i booster ma molte di più le dosi somministrate ai bambini.