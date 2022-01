Costa Concordia, il ricordo del prefetto Gabrielli

"Io ero a casa quando ricevetti la prima telefonata, e la prima telefonata fu e diede un po' il senso della confusione e dell'incertezza, però mi permetta prima di raccontare qualcosa su di me o qualcosa che mi appartiene, di ripartire esattamente da dove ha iniziato lei. Lei ha messo in fila perfettamente le cose come devono essere messe, in primis il ricordo delle vittime, io credo che qualsiasi valutazione anche per certi aspetti qualche azzardata celebrazione, non possa mai prescindere dal fatto che noi stiamo parlando di una tragedia, stiamo parlando di 32 persone che non ci sono più e io ricordo sempre e lo dico con grande affetto, aggiungo sempre una 33esima vittima, perchè forse è quella che mi appartiene di più, perché il giovane sommozzatore spagnolo che morì nelle fasi di recupero della nave e che per me a tutto tondo sta nella tragedia, sta nel prezzo che noi tutti abbiamo dovuto pagare. E poi i familiari, perché io credo che non solo le modalità con le quali queste persone sono morte, gli errori che lei ricordava, la follia di un momento di spensieratezza che si traduce in una tragedia, credo che sia difficile trovare le parole, ma poi lo strazio, perché il venir meno di una persona credo che sia una delle cose più laceranti che possano capitare a un essere umano, ma credo che ancora di più sia l'attesa della restituzione di un corpo e noi non dobbiamo dimenticarci che questa restituzione impiegò 30 mesi, anzi molto di più perché il povero Russell lo trovammo all'esito dello smantellamento". "A Genova". "A Genova e peraltro poi il fratello credo che stia su un piedistallo di questa vicenda, perché Kevin è una persona che ha insegnato a tutti noi, a tutti noi come si vivono le tragedie, poi sa, il suo mestiere, il mio mestiere è fatto anche come dire, di una emotiva partecipazione ma è sempre un qualcosa di altro, rispetto poi a chi vive le tragedie da un punto di vista diretto e quindi quando queste persone ti insegnano il valore delle cose, rimettere in fila che cosa vale nella vita e che cosa non vale nella vita, credo che sia un patrimonio che poi valga più di ogni altra cosa".