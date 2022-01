Costa Concordia, parla una superstite: "È stato perso tempo"

Si è stato velocissimo, come sappiamo tutti, l'impatto con lo scoglio. Non so quanti minuti sono passati, poi la nave si è ribaltata e ci siamo trovati ... dovevamo scendere, perché ci rendevamo conto che il pericolo c'era. Non è come dicevano loro, che era tutto tranquillo, era tutto sotto controllo. Non si trattava di un guasto elettrico. Quindi io ero lì e mi dicevo: ma perché non ci dicono niente? Cosa aspettano a farci scendere? Per me è importante questo, perché la cosa che non ho ancora, a distanza di tempo, sia il dolore, ma quello che non ho digerito è stato proprio il fatto che abbiamo sprecato tempo.